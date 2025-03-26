В Кемско-Беломорской агломерации создадут не менее тысячи рабочих мест

По поручению Президента России Владимира Путина в Арктике созданы агломерации из опорных населенных пунктов и разработаны мастер-планы по развитию этих территорий. Кемско-Беломорская агломерация вошла в число опорных. При поддержке ВЭБ.РФ, региональных экспертов и населения разработан мастер-план. Мастер-план – это своего рода долгосрочные планы комплексного развития территории. В ближайшие 10 лет Кемско-Беломорская агломерация будет развиваться по трем ключевым направлениям: создание транспортно-логистического центра с выходом на Севморпуть, добыча и переработка природных ресурсов, раскрытие туристического потенциала Белого моря и повышение качества жизни и среды в агломерации.

Артур Парфенчиков сказал:

– Арктика нужна России. Как Кемь, так и Беломорск, вошедшие в мастер-план развития агломерации до 2035 года, – это история нашей страны, транспортная составляющая Северного морского пути и Приграничья. Мы понимаем важность развития этих территорий с точки зрения обороны и экономической безопасности. Агломерация связывает Северную и Октябрьскую железные дороги, инвестиции в эти объекты продолжаются. Возрождения требуют водные пути карельской Арктики. Огромный потенциал имеет Беломорско-Балтийский канал. Но, чтобы реализовать эти планы, нужны люди. Для решения этих стратегических задач потребуются трудовые ресурсы. Не менее 1 тысячи рабочих мест будет создано в Кемско-Беломорской агломерации. И мы должны создать все условия для привлечения в Арктику людей.

Артур Парфенчиков подчеркнул, что мастер-план создан на основе предложений и инициатив жителей этих территорий.

– Мы должны обеспечить комфортные условия для жизни на этих территориях. При составлении мастер-плана жители агломерации выразили желание пользоваться чистой водой, иметь возможность посещать современные спортивные объекты. Только это сможет привлечь трудовые ресурсы и обеспечить прирост населения в карельской Арктике. На это и нацелен мастер-план,

– сказал Глава Карелии.

Напомним, мастер-планы развития агломераций разработаны по поручению Президента России, в 2025 году планируется утверждение Правительством России комплексного плана долгосрочного социально-экономического развития агломераций.

Приоритетными мероприятиями Кемско-Беломорской агломерации являются реконструкция автомобильных дорог, капитальный ремонт образовательных учреждений, больниц, реконструкция стадиона, капитальный ремонт домов культуры, строительство сетей водоотведения в Кеми, сетей водоснабжения в Рабочеостровске, проектирование и строительство водозаборных сооружений в Кеми, капитальный ремонт водопроводных очистных сооружений в Беломорске, капитальный ремонт пожарной части в Кеми, обновление парка пожарно-спасательной и аварийно-спасательной техники на территории агломерации. Бюджет мероприятий оценивается в 16,5 млрд рублей.

Добавим, привлечение внебюджетных инвестиций в Кемско-Беломорскую агломерацию запланировано по таким проектам как освоение месторождений строительного камня для производства щебня, создание гостиничных комплексов и морского пассажирского вокзала.

Фото: Пресс-служба Главы Республики Карелия