В Карелии женщине пришили оторванную на производстве руку

На производстве в Сортавале произошло ЧП. Рука молодой женщины попала в агрегат, работница лишилась конечности.

Пострадавшую быстро отвезли в Сортавальскую ЦРБ, куда направились сосудистые хирурги из Петрозаводска.

В ожидании коллег специалисты делали все возможное, чтобы сохранить жизнеспособность руки. Как рассказали в официальном источнике, медики сформировали шунт из капельницы, ее трубка стала временной артерией и веной.

Команда специалистов пришила руку пострадавшей. Сложнейшая операция прошла успешно, женщине предстоит долгий путь восстановления.

