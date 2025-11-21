21 ноября 2025, 14:09
В Карелии женщине пришили оторванную на производстве руку
Команда врачей провела сложную операцию молодой пострадавшей
фото: freepik
На производстве в Сортавале произошло ЧП. Рука молодой женщины попала в агрегат, работница лишилась конечности.
Пострадавшую быстро отвезли в Сортавальскую ЦРБ, куда направились сосудистые хирурги из Петрозаводска.
В ожидании коллег специалисты делали все возможное, чтобы сохранить жизнеспособность руки. Как рассказали в официальном источнике, медики сформировали шунт из капельницы, ее трубка стала временной артерией и веной.
Команда специалистов пришила руку пострадавшей. Сложнейшая операция прошла успешно, женщине предстоит долгий путь восстановления.
