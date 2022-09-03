В Карелии температура воздуха ниже нормы на 4-6 градусов

По сообщению специалистов карельской метеослужбы, погода в регионе больше соответствует концу сентября – среднесуточные температуры воздуха на 4-6°С ниже многолетних значений. К тому же, за два предыдущих дня в республике выпала месячная норма осадков.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни прохладная погода сохранится. Сегодня ночью температура воздуха снизится до +3…+8ºС, местами до 0ºС. Пройдут небольшие, местами умеренные дожди.

В воскресенье, 4 сентября, в регионе ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ветер северных направлений 6-11 м/с, по северным районам местами порывы до 14 м/с. Воздух прогреется незначительно – до +7…+12ºС. Атмосферное давление будет расти. Фото: unsplash.