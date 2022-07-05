В Карелии существенных осадков не ожидается

В среду, 6 июля, синоптики прогнозируют в Карелии переменную облачность без существенных осадков. Атмосферное давление изменится незначительно.

По данным Гидрометеослужбы, в столице республики ожидается умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха ночью +14, +16°С, днем отметка на термометре поднимется до +22°С.

В Карелии местами пройдет кратковременный дождь. Юго-западный ветер ожидается силой до 6-11 м/с. В ночные часы температура снизится до +12…+17ºС, в светлое время суток поднимется до +25ºС. Напомним, что в южной и центральной частях региона сохраняется высокий 4 класс пожарной опасности. Фото: pxhere.