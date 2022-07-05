05 июля 2022, 07:00
Еще один теплый день - воздух прогреется до 28 градусов
Сегодня утром возможен туман, а днем обещают грозу
Сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениями. Днем кратковременный дождь, гроза, рассказали в региональном гидрометцентре. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха +23, +25.
В Карелии облачно с прояснениями, в большинстве районов кратковременные дожди, местами гроза. Утром местами туман. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +23, +28.
По данным федеральной метеослужбы, в Калевале днем +27;
В Кондопоге днем +25;
В Медвежьегорске днем +26;
В Олонце днем +25;
В Пудоже днем +28;
В Сегеже днем +27;
В Сортавале днем +23;
В Суоярви днем +25. (фото unsplash.com, Mr. Marco)