05 июля 2022, 07:00
Погода

Еще один теплый день - воздух прогреется до 28 градусов

Сегодня утром возможен туман, а днем обещают грозу

Сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениями. Днем кратковременный дождь, гроза, рассказали в региональном гидрометцентре. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха +23, +25.

В Карелии облачно с прояснениями, в большинстве районов кратковременные дожди, местами гроза. Утром местами туман. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +23, +28.

По данным федеральной метеослужбы, в Калевале днем +27;

В Кондопоге днем +25;

В Медвежьегорске днем +26;

В Олонце днем +25;

В Пудоже днем +28;

В Сегеже днем +27;

В Сортавале днем +23;

 

В Суоярви днем +25. (фото unsplash.com, Mr. Marco)

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