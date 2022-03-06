В Карелии сегодня подморозит до минус 6 градусов

Сегодня в Петрозаводске облачно, умеренный снег. На дорогах гололедица, рассказали в региональном гидрометцентре. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха -1, -3.

В Карелии облачная погода, небольшой, местами умеренный снег, на дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный, на севере северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха -1, -6, на юго-западе до +1.

По информации российской метеослужбы, в Калевале днем -5;

В Кондопоге днем -1;

В Медвежьегорске днем -3;

В Олонце днем 0;

В Пудоже днем -3;

В Сегеже днем -3;

В Сортавале днем +1;

В Суоярви днем -1.