06 марта 2022, 09:00
В Карелии сегодня подморозит до минус 6 градусов
В воскресенье облачно, на дорогах скользко
Сегодня в Петрозаводске облачно, умеренный снег. На дорогах гололедица, рассказали в региональном гидрометцентре. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха -1, -3.
В Карелии облачная погода, небольшой, местами умеренный снег, на дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный, на севере северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха -1, -6, на юго-западе до +1.
По информации российской метеослужбы, в Калевале днем -5;
В Кондопоге днем -1;
В Медвежьегорске днем -3;
В Олонце днем 0;
В Пудоже днем -3;
В Сегеже днем -3;
В Сортавале днем +1;
В Суоярви днем -1.