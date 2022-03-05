В воскресенье в Карелии будет свежо и местами снежно

В воскресенье, 6 марта, в Петрозаводске облачно, ночью небольшой, днем умеренный снег. На дорогах гололедица, рассказали в региональном гидрометцентре. Ветер ночью юго-западный, днем западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -6, -8, днем -1, -3. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии облачная погода, небольшой, местами умеренный снег, на дорогах гололедица. Ветер ночью южный, юго-западный, днем западный, северо-западный, на севере северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -5, -10, местами до -15, днем -1, -6, на юго-западе до +1.

По информации российской метеослужбы, в Калевале ночью -16, днем -5;

В Кондопоге ночью -14, днем -1;

В Медвежьегорске ночью -14, днем -3;

В Олонце ночью -9, днем 0;

В Пудоже ночью -12, днем -3;

В Сегеже ночью -14, днем -3;

В Сортавале ночью -9, днем +1;

В Суоярви ночью -12, днем -1. (фото «Петрозаводск говорит»)