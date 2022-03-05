Небольшой мороз ожидается сегодня в Карелии

Сегодня, 5 марта, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха -2, -4°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. По северным районам небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -1, -6°C.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -5-13, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже -6-9, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале -5-9, ясно.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото pixabay.com/Nennieinszweidrei