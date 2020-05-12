В Карелии резко вырос спрос на работу медсестер

12 мая празднуется Международный день медицинской сестры, к этой дате агентство по рынку труда HeadHunter опубликовало аналитику по спросу на работу медсестры в регионах Северо-Запада.

Максимальный прирост в СЗФО предложений о работе медсестрами выявлен в Псковской области – увеличение рынка вакансий выросло в 150 (!) раз. Напомним, именно в этом регионе зафиксирована самая высокая смертность от коронавируса в СЗФО.

Также значительно увеличился спрос на медсестер в Ленинградской области (в 50 раз), Новгородской области (в 44 раза) и Карелии – в 19 раз. При этом отмечается, что в Карелии число активных резюме на одну вакансию составляет 2,4.

Вместе с ростом спроса на медицинских сестер увеличились и предлагаемые заработные платы. В среднем она составляет порядка 30 тысяч рублей, рост, по сравнению с прошлым годом, составляет около трех тысяч рублей.