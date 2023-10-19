В Карелии подморозит до минус 5 градусов этой ночью

Завтра, 20 октября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой снег, мокрый снег. Ночью на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью 0, -2°С, днем 0, +2°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. По восточным районам местами небольшой снег, мокрый снег. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью 0, -5°С, днем -1, +4°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -1-4, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже 0-3, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале -2+3, ясно.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: freepik.com / Wirestock