Прохладный четверг ждет жителей Карелии

Сегодня, 19 октября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой снег, мокрый снег. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха +2, +4°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Утром на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, северный умеренный, днем на юге северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха 0, +5°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше 0-3, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже -2+2, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале 0+3, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»