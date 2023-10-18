Умеренный снег прогнозируют на четверг в Карелии

Завтра, 19 октября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой снег, мокрый снег. Ветер ночью северо-западный, северный, днем северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью 0, -2°С, днем +2, +4°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, северный умеренный, днем на юге северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -3, +2°С, днем 0, +5°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше 0-3, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже -2+2, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале 0+3, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com / Courtney Chestnut