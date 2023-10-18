Стало известно, когда в Петрозаводске ляжет снег

На улицах Петрозаводска может побелеть от снега. Но для этого есть определенные условия.

С субботы, 21 октября, как прогнозирует паблик «Погода Петрозаводска и Карелии», начнет светить солнце. При частых пояснениях по ночам может начать подмораживать до -4 градусов.

Пока же до этого дня будет идти небольшой снег, мокрый снег, а ночью при минусе на улице снег может лечь. // фото freepik.com/