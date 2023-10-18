Легкий мороз ожидается сегодня в Карелии

Сегодня, 18 октября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +1, +3°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. Утром на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха 0, +5°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше 0-3, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже 0+2, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале +1+3, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com / Jessica Fadel