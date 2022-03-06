В Карелии ночью местами подморозит до минус 20 градусов

В понедельник в Петрозаводске облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, рассказали в региональном гидрометцентре. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -9, -11, днем -7, -9. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии тоже облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -7, -12, местами -15,-20, днем -5, -10. (фото «Петрозаводск говорит»)