В Карелии местами похолодает до минус 29

По сведениям карельского гидрометцентра, завтра по Карелии переменная облачность. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью -20, -25°С, местами -14, -19°С, по восточным районам до -29°С, днем -4, -9°C, местами до -13°С.

В Петрозаводске переменная облачность. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер ЮЗ, З умеренный.

Температура воздуха ночью -20, -22°С, днем -5, -7°С. Атмосферное давление будет расти. // Фото: Hans / Pixabay