Синоптики обещают в понедельник до минус 10 градусов в Карелии

7 марта в Петрозаводске облачно с прояснениями, без существенных осадков, рассказали в карельском гидрометцентре. На дорогах сколькзо, ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха -7, -9.

Синоптики предполагают, что в карельской столице прохладно будет и 8 марта. В ночь на 8 и 9 марта воздух остынет до -20, -22 градусов, сообщает паблик «Погода Петрозаводска и Карелии». В праздничный день ожидается до -10, -12 градусов.

В Карелии в начале недели облачно с прояснениями, местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха -5, -10. (фото «Петрозаводск говорит»)