В Карелии местами ночью температура воздуха опустится ниже 11 градусов

В среду в Карелии облачно с прояснениями. Местами прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, на севере мокрого снега, снега, рассказали в региональном гидрометцентре.

Ночью местами на дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -2, -7, местами воздух остынет до -11 градусов. Днем температура воздуха ожидается в пределах -1, +4.

В Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, днем без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -1, -3, днем +2, +4. Атмосферное давление будет расти.

По данным гидрометцентра России, в Калевале ночью -8, днем 0;

В Кондопоге ночью -6, днем +4;

В Медвежьегорске ночью -8, днем +2;

В Олонце ночью -4, днем +6;

В Пудоже ночью -8, днем +4;

В Сегеже ночью -7, днем -1;

В Сортавале ночью -4, днем +4;

В Суоярви ночью -7, днем +3.

Ранее синоптики предупредили о резком похолодании в Петрозаводске. (фото pixabay.com, manfredrichter)