26 апреля 2022, 13:12
До минус 13 градусов скоро похолодает в Карелии
Синоптики предупреждают жителей республики о резкой перемене погоды
Скоро погода в Карелии кардинально изменится, станет очень холодно для весны. Об этом предупредили в группе «Погода Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.
Температура воздуха в регионе в ночь на 28 апреля, четверг, снизится до -6…-11 градусов, а местами даже до -13 градусов. В Петрозаводске будет около -5…-8 градусов.
- Любителям летней резины в апреле следует быть внимательнее,
- говорится в сообщении.
Напомним, на днях о похолодании и осадках в виде снега предупредили в ГИБДД Петрозаводска. Водителям посоветовали пока что не торопиться менять зимние шины. // Фото: _Alicja_/ pixabay.com