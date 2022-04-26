До минус 13 градусов скоро похолодает в Карелии

Скоро погода в Карелии кардинально изменится, станет очень холодно для весны. Об этом предупредили в группе «Погода Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.

Температура воздуха в регионе в ночь на 28 апреля, четверг, снизится до -6…-11 градусов, а местами даже до -13 градусов. В Петрозаводске будет около -5…-8 градусов.

- Любителям летней резины в апреле следует быть внимательнее,

- говорится в сообщении.

Напомним, на днях о похолодании и осадках в виде снега предупредили в ГИБДД Петрозаводска. Водителям посоветовали пока что не торопиться менять зимние шины. // Фото: _Alicja_/ pixabay.com