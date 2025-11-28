В Калевальском районе благоустроили локацию, связанную с Леннротом

В старинной рунопевческой Войнице Калевальского района благоустроили место, связанное с Элиасом Леннротом. Об этом рассказали в паблике «Экологическая справедливость».

Работы велись на территории, прилегающей к часовне Святых мучеников Маккавеев. В этой местности фольклорист Элиас Лённрот встретился с кантелистом Онтреем Малиненом. От него знаменитый собиратель записал руны о чудесной мельнице Сампо. После встречи с Ваассилой Киелевяйненом у Лённрота появился замысел создания эпоса «Калевала».

На территории построили дощатую тропу, которая ведёт к часовне и берегу. Также установили информационный стенд, знаки-указатели, комфортные скамейки и пристани для переправы к Камню Ваассилы. Так местные жители позаботились о комфортном посещении уникальных исторических мест туристами.

