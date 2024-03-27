В четверг в Карелии потеплеет

В четверг в Петрозаводске облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью -1, -3, днем +5, +7, рассказали в карельском гидрометцентре. Атмосферное давление будет понижаться.

В Карелии облачно с прояснениями. На севере небольшие осадки ночью в виде снега, мокрого снега, днем мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью 0, -5, на севере до -10, днем +4, +9.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -2, днем +5;

В Кондопоге ночью -2, днем +6;

В Медвежьегорске ночью -3, днем +4;

В Олонце ночью +1, днем +9;

В Пудоже ночью -2, днем +8;

В Сегеже ночью -2, днем +4;

В Сортавале ночью 0, днем +4;

В Суоярви ночью -1, днем +7. // фото «Петрозаводск говорит»