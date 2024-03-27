Снежный покров вырос на 5 сантиметров за ночь в Петрозаводске

Прошедший минувшей ночью снегопад заметно увеличил снежный покров в городе. Об этом сообщает паблик «Погода Петрозаводска и Карелии».

По данным источника, на метеостанции карельской столицы за ночь снежный покров вырос на 5 сантиметров. Сейчас он составляет 31 сантиметр.

Вместе с тем, уже в четверг, 28 марта, в город придет заметное потепление. Температура воздуха увеличится до плюс 7 градусов, отмечает источник. // Фото «Петрозаводск говорит»