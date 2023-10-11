В четверг в Карелии ожидается до 10 градусов тепла

Завтра, 12 октября, в Петрозаводске ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Ночью дождь, днем кратковременные дожди. Ветер юго-западный умеренный, временами порывистый сильный. Температура воздуха ночью +4, +6°С, днем +8, +10°С. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Ночью умеренные осадки, на севере местами сильные, днем небольшие, местами умеренные, в виде дождя, на севере мокрого снега. Ночью и утром на дорогах севера местами гололедица. Ветер юго-западный умеренный, местами с порывами до сильного. Температура воздуха ночью +2, +7°С, днем +5, +10°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше ночью +8, днем от +3 до 0, пасмурно, снег с дождем.

В Сегеже +5+8, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сортавале +6+10, переменная облачность, дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»