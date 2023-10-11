11 октября 2023, 14:45
Погода

Сильные осадки и ветер прогнозируются в Карелии

Синоптики предупреждают жителей республики о непогоде

Непогода с новой силой накроет Карелию. Соответствующее предупреждение публикует МЧС по РК.

Так, ночью 12 октября в северных и восточных районах республики ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега и дождя. Также местами 12 октября сохранится сильный юго-западный ветер с порывами 15-18 м/с.

Под действие неблагоприятных явлений могут попасть Петрозаводск, Костомукша и все муниципальные образования Карелии.

Жителей республики просят не рубить самостоятельно упавшие деревья, не приближаться к провисшим проводам. Стоит ограничить поездки на личном транспорте, нахождение детей на улице и использование пешеходных подвесных мостов. // Фото: unsplash.com / Jessica Fadel

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