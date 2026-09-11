Уралсиб вошел в Топ-10 автокредитных банков России

Банк укрепил позиции благодаря устойчивому росту автокредитного портфеля - одного из ключевых направлений его розничного бизнеса

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Эксперты портала Бробанк.ру проанализировали отчетность сотни крупнейших российских банков по портфелю кредитов физлицам на 1 июля 2026 года. В исследовании участвовали банки, раскрывшие отчетность по МСФО за первое полугодие, а места распределялись по объему валовой балансовой стоимости автокредитов. Банк Уралсиб занял 8-е место по величине автокредитного портфеля и 7-е — по его приросту.

Автокредитный портфель Уралсиба на 30 июня 2026 года составил 88,4 млрд рублей. За шесть месяцев он увеличился на 4,16 млрд рублей, или на 4,94%.

Автокредитование - одно из самых динамично растущих направлений розничного бизнеса, и банк активно его развивает. Клиентам доступен широкий выбор программ, включая кредиты с нулевым первоначальным взносом и премиальные предложения. Максимальная сумма - 13 млн рублей, срок - до 10 лет. Оформить кредит на автомобиль или мототехнику можно у дилеров-партнеров банка или в его офисе.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов, а также с перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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