Уралсиб вошел в программу автокредитования автомобилей Pango Finance

В программе участвуют автомобили любых марок и моделей возрастом до 20 лет и пробегом не более 250 000 километров

Банк Уралсиб предлагает автокредиты на покупку сертифицированных автомобилей с пробегом, приобретаемых у официальных дилеров Pango Cars.

Pango Cars – новая федеральная экосистема, включающая в себя продажу сертифицированных автомобилей с пробегом по программе Pango Select, аренду автомобилей, C2B-аукцион, онлайн-витрину автомобилей pangocars.ru и другие сопутствующие услуги.

В программе Pango Select могут участвовать автомобили любых марок и моделей возрастом до 20 лет и пробегом не более 250 000 километров – кроме имеющих деформацию несущих элементов и нарушения геометрии кузова. В рамках программы автомобили проходят предварительный отбор, включающий в себя юридическую проверку и диагностику. Специалисты по контролю технического состояния проверяют автомобиль по 129 пунктам, и проводят предпродажное обслуживание. На каждый сертифицированный автомобиль оформляется сертификат постгарантийной поддержки сроком на 1 год или достижения пробега 20 000 км с момента покупки с покрытием ключевых узлов и агрегатов. Сертифицированные автомобили, проверенные специалистами Pango Cars, можно приобрести у 22 дилеров в 10 городах России.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов, а также с перечнем автодилеров-партнеров – можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15), ИНН 0274062111