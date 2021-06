Умерла звезда клипов музыкальной группы Little Big

Артистка Полина Соколова, прославившаяся благодарю участию в съемках клипов отечественной музыкальной группы Little Big. О кончине артистки сообщают «Известия» со ссылкой на «Инстаграм» коллектива.

«Мы соболезнуем ее близким и скорбим вместе с ними. Полина, ты навсегда останешься частью нашей большой семьи. Покойся с миром»,

- цитируют журналисты сообщение музыкантов. Причины смерти Соколовой не уточняются.

Полина Соколова снималась в клипах Little Big - Give Me Your Money, Faradenza, Skibidi (Romantic Edition) и Everybody. (скриншот видео)