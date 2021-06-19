19 июня 2021, 21:29
Умерла звезда клипов музыкальной группы Little Big
Полина Соколова снималась в клипах Give Me Your Money, Faradenza, Skibidi и Everybody
Артистка Полина Соколова, прославившаяся благодарю участию в съемках клипов отечественной музыкальной группы Little Big. О кончине артистки сообщают «Известия» со ссылкой на «Инстаграм» коллектива.
«Мы соболезнуем ее близким и скорбим вместе с ними. Полина, ты навсегда останешься частью нашей большой семьи. Покойся с миром»,
- цитируют журналисты сообщение музыкантов. Причины смерти Соколовой не уточняются.
Полина Соколова снималась в клипах Little Big - Give Me Your Money, Faradenza, Skibidi (Romantic Edition) и Everybody. (скриншот видео)