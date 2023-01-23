21 января умерла почетный гражданин Петрозаводска Алла Прокофьева. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Аллы Прокофьевой не стало на 72-м году жизни. В течение 17 лет она занимала пост директора детского дома №2. За заслуги в педагогической и воспитательной деятельности Алле Прокофьевой было присвоено почетное звание «Заслуженный работник образования республики Карелия». Она является лауреатом республики Карелия 2010 года.

Прощание с почетным гражданином Петрозаводска пройдет 25 января с 10 до 11 часов в траурном зале на улице Вольной, 4 (первый зал). // Фото: unsplash.com, мэрия Петрозаводска