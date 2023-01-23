Умерла известный парикмахер и стилист Долорес Кондрашова

На 87-м году жизни умерла известный парикмахер Долорес Кондрашова. О ее смерти сообщает Коммерсант.ру.

Началась профессиональная деятельность Долорес Кондрашовой в 1971 году. Тогда она была главным тренером сборной команды России по парикмахерскому искусству.

Более широко ее имя стало известно в 90-х, когда Кондрашова в 1992 году совместно с фирмой WELLA открыла салон «Велла-Долорес». В 1997 была она открыла в России Академию парикмахерского искусства «Долорес». // Фото: vk.com/dolores_academy.