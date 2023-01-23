Работы на сетях оставят без электричества жителей районов Карелии

На неделе с 23 по 29 января сотрудники «Прионежской сетевой компании» продолжат работы на объектах энергетики в республике. В связи с этим в разных населенных пунктах ожидаются отключения электричества, сообщает официальный Интернет-портал РК.

Так, в разные дни недели свет будут отключать в Петрозаводске, Костомукше, а также в Калевальском, Кемском, Кондопожском, Муезерском, Олонецком, Сортавальском, Сегежском, Прионежском, Медвежьегорском и Пряжинском районах. Подробный график можно посмотреть по ссылке.

Энергетики просят жителей республики учитывать предоставленную информацию при планировании своих дел. // Фото: unsplash.com