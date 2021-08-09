09 августа 2021, 20:43
Россия

Умерла актриса из фильма «Москва слезам не верит»

Татьяна Жукова-Киртбая ушла из жизни в возрасте 81 года

Скончалась российская актриса Татьяна Жукова-Киртбая. Ей был 81 год. О смерти артистки сообщает портал dni.ru.

Сердце актрисы остановилось утром 9 августа. В последнее время она тяжело болела, побороть недуг Жукова-Киртбая так и не смогла. При этом не уточняется, что это была за болезнь.

Актриса известна по таким фильмам и сериалам, как «Москва слезам не верит», «Моя прекрасная няня», «Чернобыль: Зона отчуждения», «Метро» и «Палач». Фото ria.ru

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Татьяна Жукова-Киртбая
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