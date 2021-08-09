Умерла актриса из фильма «Москва слезам не верит»

Скончалась российская актриса Татьяна Жукова-Киртбая. Ей был 81 год. О смерти артистки сообщает портал dni.ru.

Сердце актрисы остановилось утром 9 августа. В последнее время она тяжело болела, побороть недуг Жукова-Киртбая так и не смогла. При этом не уточняется, что это была за болезнь.

Актриса известна по таким фильмам и сериалам, как «Москва слезам не верит», «Моя прекрасная няня», «Чернобыль: Зона отчуждения», «Метро» и «Палач». Фото ria.ru