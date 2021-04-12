Умерла актриса из «Бриллиантовой руки»

97-летняя советская актриса театра и кино Серафима Холина умерла в Москве. Тело актрисы обнаружили в ее квартире на проспекте Вернадского, передает РЕН ТВ. Причина смерти устанавливается.

Ее дебют в кино состоялся в 1950 году. Серафима Холина запомнилась зрителям в роли ведущей показа мод в «Бриллиантовой руке». Ее фразу «Брюки превращаются, брюки превращаются в элегантные шорты» знают все зрители картины Леонида Гайдая.

Холина активно работала в дубляже, озвучивала известных актрис мира, среди которых Софи Лорен, Моника Витти и другие. (фото kino-teatr.ru)