Умер сильнейший прыгун Карелии Владимир Семенцов

В Карелии скончался тренер и спортсмен Владимир Семенцов. Печальную новость сообщили в спортивной школе №3.

Семенцов был преподавателем в карельском государственном педагогическом институте и петрозаводском педагогическом колледже. В 1960-1970-х он был сильнейшим прыгуном в длину в Карелии.

Более 30 лет посвятил тренерской работе. Семенцов дал путевку в большой спорт будущим мастерам международного класса Наталье Кузиной и Ирине Апполоновой. Некоторые из его воспитанников не только одни из сильнейших прыгунов в длину в Карелии, но и кандидаты наук.

Прощание состоится 27 мая на Вольной в Петрозаводске с 13:00 до 14:00. // фото unsplash.com/ Parth Natani