Шестеро детей отравились в бассейне в Севастополе

В Севастополе шестеро детей, 2014-2016 годов рождения, попали в больницу с признаками отравления хлорсодержащим веществом, об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры города. Им оказали помощь и отпустили домой. Госпитализация не потребовалась.

Все пострадавшие почувствовали себя плохо после посещения бассейна. Прокуратура с Роспотребнадзором проводят проверку.

24 мая в соцсети появилось сообщение о резком запахе в бассейне, а также о плохом самочувствии детей, которые были в бассейне на тренировке.

Прокуратура проверит обстоятельства случившегося. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. // фото unsplash.com