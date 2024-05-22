Угрожавший ножом внук отобрал у бабушки последние 950 рублей

Несладкую жизнь устроил 25-летний парень своей бабушке и дедушке в поселке Новая Вилга.

В один день он взял ключи от дедовской машины и поехал кататься по поселку, рассказали в полиции. Парень был пьян, а прав не имел. Через полчаса он приехал назад, но родственники уже вызвали полицию, так как боялись, что внук может покалечиться и разбить машину.

В другой раз, когда 78-летнего деда не было дома, парень схватил нож и стал угрожать 75-летней бабушке, что зарежет ее, если она не даст ему три тысячи рублей на поездку к подруге в Петрозаводск. Пенсионерка не на шутку перепугалась и отдала ему последние 950 рублей.

Через три дня деньги внуку потребовались на выпивку. Добыть он их решил простым, но незаконным способом. На глазах у бабушки отключил телевизор от сети и вынес из квартиры, чтобы сбыть. На уговоры женщины он не обращал внимания.

О парне известно, что он живет за счет пожилых родных в одной с ними квартире, сам не работает и вдобавок пьет. В отношении него завели дела об угоне, вымогательстве и грабеже. Молодой человек раскаялся в своих поступках. Что с ним делать, будет решать суд. // фото unsplash.com/ Jeremy Wong