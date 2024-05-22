22 мая 2024, 11:07
Карельский город остался без воды из-за аварии
В Лахденпохье устраняют повреждение на водопроводе
Жители Лахденпохьи остались без воды из-за повреждения на магистральном водопроводе. Об этом сообщает паблик администрации Лахденпохского района.
По данным ЕДДС района, вода отключена в городе с 10 утра до устранения аварии. Предположительно, ресурса не будет 2-3 часа.
Ранее сообщалось о том, что в Петрозаводске без электричества остались жильцы домов в районе Октябрьского проспекта. // Фото «Петрозаводск говорит»