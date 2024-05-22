Два отечественных автомобиля упали в кювет, пострадали водители

Два человека пострадали в дорожных авариях 21 мая. Один из пострадавших был пьян и не учился в автошколе, что не помешало ему сесть за руль.

В ГИБДД рассказали подробности. Утром в Сегежском районе отечественный автомобиль оказался в кювете. Предполоижтельно, колеса машины провалились на грунтовке. Травму получил 74-летний водитель. Его положили в стационар на лечение.

Вечером вблизи калевальского поселка Куусиниеми 27-летний водитель ВАЗ выбрал небезопасную скорость и не справился с управлением. По информации ведомства, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, в автошколе не учился. // фото «Петрозаводск говорит»