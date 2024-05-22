Велосипедист травмирован в аварии с иномаркой в карельском городе

В ДТП в Сегеже попал не мотоциклист, а велосипедист. Авария случилась днем 21 мая на улице Ленина.

В ГИБДД рассказали, что женщина-водитель автомобиля Chevrolet Cruze при левом повороте не уступила дорогу электровелосипеду, который ехал прямо. Удар оказался жестким. Велосипедист перелетел через автомобиль и оказался на капоте. Запись момента аварии опубликована в Сети. Велосипед разлетелся на части, машине тоже досталось.

В аварии травмы получил 47-летний мужчина. Ему назначено лечение. // фото пресс-служба Госавтоинспекции РК