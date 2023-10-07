Ученые ищут пути сохранения природы Карелии и вепсского языка

Текст: Хельга Белянцева

В сентябре в Карелии проходил этап высокоширотной научной экспедиции «Чистая Арктика – Восток – 77». Российские ученые исследовали влияние карельских болот на климат планеты, механизм образования циклонов, составили прогноз о небывалом наплыве туристов в республику в ближайшие годы и начали искать пути решения возникающих в связи с этим проблем. Не остались без внимания и такие вопросы, как сохранение языка и культуры вепсов, защита людей от диких животных и разработка корабельного комплекта для выживания в условиях Арктики.

Подробно о работе экспедиции и практической пользе, которую она принесет Карелии, порталу «Петрозаводск говорит» рассказал Дмитрий Белов, заместитель начальника экспедиции, антрополог, научный сотрудник Центра арктических и сибирских исследований Социологического института РАН.

Дмитрий Белов, фото Игоря Герасименко

— Высокоширотная комплексная научная экспедиция «Чистая Арктика – Восток – 77» проходит через 19 регионов Севера, Сибири и Дальнего Востока, — рассказывает Дмитрий Белов. — Протяженность экспедиции более 12 000 км, продолжаться она будет ровно 12 месяцев. Стартовала 15 августа этого года в Мурманске и финиширует 15 августа 2024 года в Петропавловске-Камчатском. В ней на разных участках маршрута принимают участие более 700 человек. Это представители двух десятков институтов Российской академии наук и более чем десятка вузов: этнографы, социологи, антропологи, геологи, биологи. Почти половина исследований так или иначе связаны с экологией Севера.

Фото Игоря Герасименко

На севере Карелии мы начали масштабные исследования болот. Это район Калевалы, Лоухи, Костомукши. Там есть ряд болот, где мы не только провели исследования, но и заключили договор с местными жителями о том, что они будут продолжать наблюдения и ежемесячно присылать нам собранные данные. Мы будем изучать изменения болот в течение пяти лет.

— Почему так важно исследовать болота?

— В Карелии, Мурманской и Архангельской областях очень большие торфяные болота, их площадь составляет около четверти всех болот Европы. Мы изучаем такую их особенность, как углерододепонирующие свойства, то есть способность удерживать парниковые газы. Если болота начнут пересыхать, эти газы будут высвобождаться в атмосферу, что приведет к климатическим изменениям, неприятным для человека.

Ваши болота — это ценный «страховой полис» всего человечества от глобальных изменений, поэтому нужно разобраться, как их сохранить.

К нашей экспедиции присоединились архангельские ученые из САФУ, мы надеемся на их компетенции в исследовании болот по всей российской Арктике.

— Какие вопросы еще изучали в Карелии?

— В составе экспедиции есть метеорологи, которые изучают погодные механизмы, связанные с течением Гольсфстрим. Это теплое течение проходит вблизи Кольского полуострова и влияет на всю погоду в Северной Европе.

За последние годы Гольфстрим несколько изменил свое поведение, что привело и к изменению процессов формирования циклонов и антициклонов на этой территории. Поэтому и Карелия теперь подвержена другим ветрам. В то время, когда мы изучали эти механизмы, как будто по заказу пришел циклон Ян. Он не только принес немало разрушений и оставил без электричества несколько десятков поселков Карелии, но и сделал свой вклад в науку – ученые подробно зафиксировали его визит в республику.

Также в ходе экспедиции группы биологов и социологов изучают статистику и специфику нападений диких животных на людей. В Карелии в последнее время медведи и волки стали чаще выходить к поселкам и к дорогам. Сейчас мы исследуем явление, для того чтобы проверить свои гипотезы, как уменьшить опасность нападения диких животных на человека. Эта проблема актуальна для всей Арктики, Сибири и Дальнего Востока. Могу даже сказать, что мы изучаем довольно массовое перемещение карельских волков на север – в Мурманскую область.

Еще одна тема для изучения — создание современного документа, регламентирующего состав корабельного комплекта выживания в Арктике. Необходимо пересмотреть подход к проблеме выживания людей, оказавшихся в экстремальных условиях на севере. То есть принять законы, регулирующие наличие и состав комплектов выживания на всех видах судов в арктической зоне. Мы знаем, что, если в результате кораблекрушения люди спаслись и оказались на берегу, им нужно какое-то время выживать, дожидаясь помощи. Не все суда сейчас обладают всем необходимым для этого. Во многих случаях это оборудование 19-20 века даже на новых современных кораблях. Мы изучаем вопрос, какими в 21 веке должны быть требования к корабельному комплекту выживания.

— Одна из задач экспедиции — создание сводной карты туристического инвестирования. Расскажите об этом подробнее, для чего это необходимо?

— Социологические исследования в сфере туризма в крупных городах, таких как Санкт-Петербург, Москва, Тверь, Нижний Новгород показали, что сейчас быстро увеличивается поток туристов в северные регионы. И есть прогнозы, что в 2025 году число желающих посетить Карелию достигнет 3 млн. человек за год, в то время как сейчас республика может принимать около миллиона туристов. Это серьезная опасность для природы и экономики региона — туристы создают нагрузку на природные объекты. Это и мусор, и транспорт, и необходимость строить новые дороги, и фактор беспокойства для диких животных, и вытаптывание и вырубка растений, и лесные пожары.

Три миллиона туристов для Карелии — это очень много. В ходе экспедиции социологи исследуют особенности турпотоков и в течение ближайших месяцев подготовят доклад с предложениями, что можно сделать для решения этой проблемы, помимо тех мер по развитию туриндустрии, которые уже сейчас предпринимаются в Карелии.

С тем, чтобы туристы не причиняли ущерб республике, а способствовали созданию новых рабочих мест, увеличивали налоговые вливания в бюджет и своими деньгами способствовали развитию инфраструктуры. Очень серьезные модели экономического развития туризма предложены участниками экспедиции из ФАНУ «Востокгосплан» и Института Географии РАН.

Фото Игоря Герасименко

— Помимо экологии и туризма экспедиция занимается изучением жизни малочисленных коренных народов Севера, в Карелии к таковым относятся вепсы. Какие исследования сделали в этой области?

— Мы очень подробно поработали в южной части республики, где живут вепсы, провели подбор информантов для большого исследования коренных народов Севера. Это исследование называется ЭтноГИС (ГИС – геоинформационная система. — Авт.). Это одновременно и ряд исследований, и мониторинг того, какие процессы происходят в сообществах народов Севера.

Научный руководитель экспедиции Вероника Симонова – руководитель Центра арктических и сибирских исследований. Она известна тем, что смогла объединить в своей работе гарвардские источники по истории и антропологии народов Севера с полевыми данными российских исследований. Теперь она и её научный коллектив собирают «живую», современную информацию об этих народах. Новые подходы в рамках теории «Этноландшафтных альянсов» сформулированные Вероникой Симоновой позволили разработать новую методологию сбора данных для антропологических и социологических исследований.

Это исследование может положить практическое начало этномониторингу в нашей стране, то есть научному мониторингу процессов, происходящих в сообществах коренных народов.

Сейчас больше всего нас волнует вопрос сохранения вепсского языка и культуры. Мы занимаемся исследованием учебных программ, создания современных учебников вепсского языка, языковых гнезд, других технологий сохранения языка. Изучаем тот опыт, который уже существует у вепсов, плюс мы параллельно работаем с университетом Рио-де-Жанейро в Бразилии, где накоплен свой опыт сохранения и изучения языков коренных народов (индейцев Бразилии и Амазонии). Там тоже идет большая работа, нам есть, что сравнивать, есть технологии, которые могут быть нам полезны. И наоборот, в нашей стране накоплен очень большой опыт в этой сфере, которым мы тоже можем делиться с зарубежными коллегами.

Также сейчас в Госдуме рассматривается законопроект о правках, касающихся традиционного рыболовства коренных народов Севера. И наша задача, в том числе, провести экспертизу предложений, которые в этом проекте существуют, и может быть, что-то добавить. Мы уже направили в профильный комитет Госдумы письмо с предложениями, как можно сделать еще более актуальным этот законопроект.

— А сами вепсы проявляли заинтересованность в этом вопросе? Были ли какие-то инициативы, предложения с их стороны?

— Социологи и антропологи в ходе исследований опрашивали своих информантов из числа вепсов, выясняли их мнение, желания и возможности заниматься традиционным рыболовством, сохранять язык и так далее. Мы выясняли, как они сейчас занимаются рыболовством, пользуются лесом, собирают дикоросы, есть ли какая-то поддержка со стороны государства, муниципалитетов, сталкивались ли они с интересами корпораций. Мы занимаемся такими исследованиями по всей Арктике, Сибири и Дальнему Востоку, чтобы собрать информацию о процессах в сообществах коренных народов.

— Каких результатов вы ждете от экспедиции, и о каких результатах можно уже сейчас говорить?

— У нас запланировано более 200 различных исследований. Наша задача, как штаба экспедиции, доставить ученых в те точки, которые им нужны, и обеспечить им возможность провести те исследования, которые запланированы. Если все исследования будут проведены, экспедиция считается успешной.

Фото Игоря Герасименко

Мы рассчитываем, что окажем серьезную помощь в развитии туризма в Карелии. Потому что сейчас это едва ли не главная проблема на ближайшие 10 лет. В силу целого комплекса причин у вас резко возросло и будет продолжать расти количество въездных туристов. Из них очень многие — это «дикари». Люди на собственных автомобилях, которые едут на выходные отдыхать, просто арендовав где-то часть дома, или, в лучшем случае, сняв номер в гостинице.

Они не платят ни за вывоз мусора, ни за другие коммунальные услуги, не платят ни в какие туристические фирмы, но привозят мусор и портят природу. Необходимо разработать меры, которые помогут регулировать поток туристов и, при этом, повышать уровень, а не только цену туруслуг.

Третье, что интересно для Карелии — это те исследования, которые проводит наш цифровой штаб. Мы предложили систему видеонаблюдения с использованием нейросети в поселках на краю леса, куда могут выходить хищники, благодаря которой автоматически будут предупреждаться соответствующие службы. Это позволит уменьшить опасность для людей, при этом сохраняя экологическое равновесие.

Наконец, мы надеемся, что проделанная нами работа будет способствовать сохранению языка и культуры вепсов. Экспедиция показала, что в Карелии созданы прекрасные, современные учебники вепсского языка. Их созданием руководили вепсские лидеры Наталья Силакова и Лариса Чиркова. Сейчас уже готовы к печати четыре учебника литературного чтения на вепсском языке с первого по четвертый класс. Они уже поданы в Министерство просвещения на экспертизу.

Учебники вепсского языка, отправленные экспедицией в Москву

Это очень большая редкость в современном мире. Например, в Бразилии создано всего пять учебников языков коренных народов. А у нас, только вепсы сделали себе четыре полноценных учебника, другие народы тоже активно создают учебники. Мы собрали эти материалы, в Москве скоро пройдет конференция, посвященная вепсскому языку, где специалисты Академии наук, представители государственных структур дадут свою оценку этой деятельности и посмотрят, что еще можно сделать для ускорения работы по сохранению вепсского языка.

Сейчас идет десятилетие языков коренных народов, объявленное ЮНЕСКО. Вепсы молодцы, что в рамках этого десятилетия создали учебники, и мы со своей стороны будем всячески поддерживать их, чтобы учебники и пособия скорее попали детям в школы.

