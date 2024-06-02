Участники СВО считают, что их ввели в заблуждение

Текст и фото: Антонина Кябелева

В Петрозаводском городском суде рассматривается необычный иск, касающийся дополнительных социальных гарантий для военнослужащих.

В суд обратился Александр Секретов, участвовавший в специальной военной операции в должности командира отделения. Как указано в исковом заявлении, он проходил службу в добровольческой роте «Z», получил пулевое ранение, а по окончании полугодового контракта вернулся в Петрозаводск. Секретов просит суд признать его право на получение единовременной выплаты в размере 3 миллионов рублей в связи с ранением.

В суд вместе с истцом пришли два его сослуживца, которые представились Сахибом и Кемалом. Они участвовали в судебном заседании в качестве слушателей. Мне удалось с ними побеседовать за рамками судебного процесса.

Как объяснили мужчины, они отбывали наказание в петрозаводской колонии строгого режима № 9. Все получили серьезные сроки. Секретов за наркотики, Сахиб за организацию подпольного казино, а Кемал за убийство. По их словам, весной 2023 года в колонию приехал майор, который объяснил, что можно получить помилование, если осужденные согласятся подписать контракт для участия в спецоперации на полгода, а затем еще на год.

«Нам объяснили, что в случае ранения нам выплатят 3 миллиона рублей, а в случае смерти родственникам выплатят 12 миллионов рублей»,

- сказал Александр Секретов.

По его словам, подписать контракт тогда согласились человек тридцать.

«Сначала мы написали прошение о помиловании, а затем нам сказали подписать заявление, чтобы все судебные разбирательства проходили без нашего участия»,

- добавил Кемал.

5 мая 2023 года добровольцев из колонии № 9 на самолете отправили в Великий Новгород, затем в Ростов-на-Дону. «Нас высадили в одиннадцать часов ночи в пустыре, в военных палатках под гул самолета мы подписали соглашение, что мы заключаем контракт на полгода», - рассказал Кемал. После подготовки их направили в зону боевых действий.

Алексей Секретов показал удостоверение о зачислении в добровольческое формирование. Мужчины считают, что это доказывает, что они получили статус военнослужащих. К тому же существует выписка из приказа командира воинской части о назначении денежного довольствия. Секретов сказал, что в среднем ему платили примерно 140 тысяч рублей в месяц.

В июле 2023 года Александр Секретов получил ранение в шею. Через двенадцать дней он вернулся в строй. По окончании полугодового контракта Секретов получил документ о помиловании:

«Все документы мы получили ровно через полгода. День в день».

Решение о помиловании датировано 5 мая 2023 года. Получив документы, Секретов уехал в Петрозаводск и не стал заключать годовой контракт.

Кемал и Сахиб рассказали, что тоже получили осколочные ранения. Мужчины считают, что их ввели в заблуждение, так как никаких дополнительных выплат, предусмотренных при ранении, им не дали.

В качестве ответчика по делу Секретов указал ФКУ «Военный комиссариат РК». В суд пришел отзыв на исковое заявление, в котором указывалось, что военный комиссариат не является надлежащим ответчиком. В ответе из комиссариата указывалось, что, так как Александр Секретов изъявил желание участвовать в специальной военной операции, находясь в местах лишения свободы, то он не является военнослужащим.

«Такие граждане распределялись в отдельную воинскую часть, где осуществлялось оформление документов в составе штурмовых рот «Z». Такие граждане не приобретают статус военнослужащего, являются специальным контингентом, оказывающим содействие Минобороны в выполнении специальных задач в составе добровольческого формирования штурмовых рот «Z»,

- сказано в документе.

К тому же в нем указано, что такие граждане не состоят на финансовом довольствии Военного социального центра Минобороны и не имеют права на дополнительные социальные гарантии, предусмотренные для военнослужащих.

«В палатке при одной лампочке мы подписывали все документы бегом»,

- сказал в суде Секретов о том, как подписал контракт.

По его словам, он обращался к военному прокурору, пытаясь выяснить, кто же его призвал, но ответа до сих пор не получил. Секретов в суде признался, что в юридических вопросах не разбирается, а иск составлял бесплатный адвокат:

Для того чтобы разобраться в ситуации, суд принял решение привлечь в качестве третьего лица воинскую часть, а в качестве ответчика - Минобороны РФ.

Следующее заседание суда намечено на 19 июня. Решение по данному иску, утверждают сослуживцы Секретова, важно для многих граждан, подписавших контракт в обмен на помилование. Как минимум оно должно прояснить вопрос, на что в рамках действующего законодательства имеют право добровольцы из мест лишения свободы.