У петрозаводчан возникнут трудности с тем, чтобы попасть в ГАИ

Работы на трубопроводе ограничат движение на несколько дней в столице Карелии.

Неудобства возникнут 12, 13, 19 и 26 октября. Движение транспорта будет запрещено с 08:00 до 19:00 на Тепловом проезде в районе дома № 23 на Пограничной улице.

Ограничения связаны с реконструкцией трубопровода, предупредили в городской администрации.

Судя по карте, в месте ограничений расположен отдел технического надзора Госавтоинспекции, куда направляют владельцев прицепов и автодомов.