10 октября 2025, 15:24
У петрозаводчан возникнут трудности с тем, чтобы попасть в ГАИ
Движение транспорта ограничат из-за работ на трубопроводе
фото из паблика мэрии
Работы на трубопроводе ограничат движение на несколько дней в столице Карелии.
Неудобства возникнут 12, 13, 19 и 26 октября. Движение транспорта будет запрещено с 08:00 до 19:00 на Тепловом проезде в районе дома № 23 на Пограничной улице.
Ограничения связаны с реконструкцией трубопровода, предупредили в городской администрации.
Судя по карте, в месте ограничений расположен отдел технического надзора Госавтоинспекции, куда направляют владельцев прицепов и автодомов.