У брошенных животных есть право на жизнь

Текст: Алина Гапеева

Фото: Оксана Деревенко

Спасти от холода и голода щенков, отогреть и вылечить замерзающего на дороге пса, найти животным доброго хозяина — такую судьбу выбирают добросердечные люди. В июле исполнилось три года медвежьегорскому волонтерскому приюту «Право на жизнь». За столь короткий срок 87 собак обрели хозяев, дом и заботу. Много это или мало?

Вместе ради добра

За цифрами отчетов и статистики стоят реальные истории борьбы, самоотверженности и героизма обычных людей — волонтеров, зоозащитников, сотрудников приютов и ветеринарных клиник.

Волонтерский приют «Право на жизнь» родился на почве вспыхнувшего конфликта между зоозащитниками и чиновниками. Бывший глава администрации Медвежьегорского района Максим Антипов стал его горячим инициатором. Экс-чиновник не раз говорил, что в полномочия муниципальной власти входит контроль за численностью бездомных животных, но никак не их постоянное содержание в приюте. Ситуация обострилась. Председатель КРОО «Право на жизнь» Оксана Деревенко утверждает, что из-за конфликтной ситуации с руководством администрации Медвежьегорского района возникла острая необходимость создания своего, волонтерского приюта.

«Нас просто-напросто выгнали на улицу»,

— вспоминает учредитель КРОО помощи бездомным животным «Право на жизнь».

Надоедливым волонтерам власть все же выделила участок под вольеры в деревне Лумбуши, что в шести километрах от города. Это была заброшенная свиноферма. Заросшая кустарником площадь и развалины построек привели в ужас добровольцев. Казалось, что горстке людей не справиться с огромным фронтом работы.

Стройматериал для первых вольеров

Будки для собак приходилось строить на скорую руку из подручного материала. В ход шли даже старые доски от бывшей фермы... Но неравнодушные люди не остались в стороне: от горожан, предпринимателей, пенсионеров стала поступать помощь деньгами, строительными материалами, техникой. Виктор Валентинович Могутин привез целую машину стройматериала – это была большая помощь.

«Жить стало веселее. Не зря говорят, что глаза боятся – руки делают», — говорят учредители приюта.

Летом 2022 года в новые клетки стали заселять четырехлапых новоселов – Муху, Соню, Дину, Кристину, Дашу. С тех пор жилье для собачек все строится и строится, и все исключительно за счет денежных вложений местного населения, предпринимателей и самих волонтеров.

За три года существования большое собачье общежитие обзавелось кормокухней, теплым вольером с обогревателем и ульрафиолетовой лампой, пластиковыми окнами. Он предназначен для собак, которые нуждаются в особом уходе — хвостатым старичкам, собакам после стерилизации или химиотерапии.

Любовь без границ

Состав животных меняется, так как собаки уезжают в семьи, но их количество остается примерно одинаковым, от 60 до 70 хвостиков, – на место пристроенных поступают новые питомцы. Теди, Малыш, красавица Аза, Зоя и Чара и другие хвостатые жильцы с аппетитом уминают теплую кашу. Нора и Эльза блаженно растянулись на чистом полу вольера...

Пополнение приюта зачастую происходит за счет выброшенных владельцами старых или больных животных, пометов щенков от хозяйских собак либо брошенных проезжающими на трассе. Бывшие хозяева отправляют на улицу как метисов, так и породистых собак – лаек, хаски, овчарок.

Волонтеры отмечают: в приют попадает не просто много, а очень много собак с онкологией. Животные первыми принимают на себя последствия ухудшения состояния окружающей среды. Но все собаки получают необходимое лечение, и есть надежда, что кто-то из них попадет в хорошую семью.

Бывает, собаки возвращаются в приют – либо владельцы сами привозят, либо волонтеры изымают животное, если узнают о безответственном отношении к питомцу. Таких случаев немного, но они есть. «Сложно распознать в желающем взять собаку из приюта потенциально нерадивого хозяина», — пояснила общественный инспектор в области обращения с животными Татьяна. Она напомнила о кошмарном случае.

Пару лет назад из каждого утюга слышалась история о щенке — метисе лабрадора. Чара попала в руки человеку, который продал ее как породистую в одну семью, потом она оказалась у других людей, потом попала под машину… Не без скандала и с помощью полиции Чару забрали обратно в приют. Сейчас она находится в хорошей семье, где ее обожают. Инспектору вспомнилась и забавная история, как уехал в семью пес по кличке Граф, ровно на сутки. Мужчина захотел взять крупную собаку, выбрал Графа. На следующий день привез обратно – «маловат» оказался. Граф, как истинный граф, вышел из машины и степенно, с высшим проявлением достоинства, пошел в свой вольер. Всем своим видом пес показывал, что это он, сам Граф, не выбрал себе человека.

Добровольные помощники приюта

Не всем собакам приюта суждено дождаться своего человека. Старички доживают свой век в приюте, получая должный уход и внимание. Добровольные помощники делают все, чтобы животное жило в хороших условиях до того, как его отдадут в надежные руки.

Добровольные помощники

Ежедневные обязанности зоозащитников — помогать, лечить, защищать питомцев. И делать это надо в любую погоду, без выходных и отпусков, почти круглосуточно. Труд зооволонтеров по праву можно назвать героическим. К примеру, день Оксаны Деревенко начинается ни свет ни заря.

Женщина и в жару, и в дождь, и в мороз спешит к своим подопечным: надо успеть растопить печь, сварить кашу, выгулять питомцев, почистить клетки, дать лекарство больным животным. Кстати сказать, вода в приюте «приносная». С ведрами и канистрами в руках хрупким девушкам необходимо протопать полкилометра.

«Летом на еду и питье собакам у нас уходит 200-300 литров воды в день. Если еще бассейны для купания заполняем, то требуется 500 литров воды. Возим на машине, а когда техника сломана – на тачке. В планах – бурение скважины. Если потянем, конечно. Опыт показывает: главное — начать»,

— говорит председатель волонтерского приюта Оксана.

Очереди из желающих помочь приюту нет. Поэтому Оксана подчеркивает важность каждого взноса, каждого рубля, ведь даже небольшие пожертвования способны спасти жизни, обеспечить достойное существование питомцев.

По данным на 2024 год, в Республике Карелия насчитывается 18 приютов для животных, в которых содержатся несколько тысяч кошек и собак, которые в большинстве своем когда-то были домашними.

«Люди зачастую безответственно относятся к своим питомцам. Надоела живая игрушка – выбросили, щенок сделал лужу — выгнали, постарел пес — пинок под зад», — негодуют волонтеры. Если бы каждый владелец животного ответственно относился к своему питомцу, уделяя внимание воспитанию, социализации и соблюдая элементарные правила ухода, то количество животных, оказавшихся на улице, существенно бы сократилось, считают зоозащитники.

Но пока этого не случилось, они, несмотря ни на какие сложности и препятствия, продолжают заниматься своим важным делом, помогая «брошенкам» обрести дом, заботу и любовь. А что же власти? Депутаты разных уровней спорят — разрешить или нет усыплять бездомных собак? Может, лучше заняться воспитанием их хозяев?

Волонтеры медвежьегорского приюта «Право на жизнь» действительно порой демонстрируют такую преданность братьям нашим меньшим, что окружающие воспринимают их поведение как чудачество, в шутку говоря про них «собачники на всю голову». И, честно говоря, в этом нет ничего обидного, только удивление и восхищение их человечностью, ведь как мы помним, люди в ответе за тех, кого приручили.