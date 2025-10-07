Туман и дождь обещают в среду в Карелии

Синоптики гидрометцентра рассказали о погоде 8 октября. В Петрозаводске облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +5, +7, днем +10, +12. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии в среду тоже облачно с прояснениями. Ночью местами ожидается небольшой дождь, днем по северным районам небольшой, местами умеренный дождь. В отдельных районах туман. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +4, +9, днем +8, +13.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +7, днем +11;

В Кондопоге ночью +6, днем +13;

В Медвежьегорске ночью +6, днем +12;

В Олонце ночью +5, днем +12;

В Пудоже ночью +5, днем +13;

В Сегеже ночью +7, днем +11;

В Сортавале ночью +8, днем +13;

В Суоярви ночью +7, днем +12.