Труп убитого мужчины утопили в озере в Карелии

В Медвежьегорском районе вынесен приговор местному жителю, которого судили за причинение смерти по неосторожности своему знакомому. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Карелии.

По данным источника, будучи пьяным, подсудимый поссорился с товарищем и нанес ему удары по голове и в живот. Потерпевший упал на пол. Больше он не поднялся. Желая скрыть следы преступления, мужчина погрузил труп на санки, отвез к озеру и утопил. Через некоторое время погибшего нашли.

Суд учел смягчающие и отягчающие обстоятельства и назначил мужчине наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима с последующим ограничением свободы на один год.

