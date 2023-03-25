Температура сегодня ночью уйдет в минус, местами воздух остынет до -22

В воскресенье в Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха ночью -2, -4, днем 0, -2, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой снег. Утром и днем небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, по южным районам мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -2, -7, на севере -8, -13, местами -17,-22, днем +2,-3, на севере до -6.

По данным федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -18, днем -4;

В Кондопоге ночью -5, днем -1;

В Медвежьегорске ночью -7, днем -2;

В Олонце ночью -4, днем +2;

В Пудоже ночью -3, днем +1;

В Сегеже ночью -9, днем -3;

В Сортавале ночью -6, днем 0;

В Суоярви ночью -6, днем -2. // фото «Петрозаводск говорит»