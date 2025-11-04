Тело убитой в Челябинске пятилетней девочки пролежало в диване 10 дней

Тело маленькой девочки с ножевыми ранениями обнаружили в квартире в Челябинске. Жилье снимала 43-летняя женщина с ребенком из села в Башкирии, но затем съехала. В квартире остались ее вещи, а на кухне - следы крови.

Тело убитой пятилетней девочки нашли владельцы квартиры. В жилье стоят невыносимый запах. Предположительно, убитая малышка могла пролежать в диване около десяти дней, сообщает «Газета.Ru». Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Мать убитой девочки задержали. В совершении тяжкого преступления подозревают именно ее.