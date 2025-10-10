Телесигнал пропадет в некоторых населенных пунктах Карелии

На неделе с 13 по 19 октября в ряде населенных пунктов Карелии ожидаются отключения телевещания. Об этом сообщает радиотелевизионный передающий центр РК.

Так, например, в Петрозаводске временно не будет вещать телеканал «Солнце». Также в разные дни недели телевидение не будет работать в Лахденпохье, в населенных пунктах Амбарный, Ведлозеро, Погранкондуши, Поросозеро.

Временные неудобства связаны с профилатическими работами, а также с отключениями электроэнергии.

