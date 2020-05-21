Татьяна Навка вылечилась от коронавируса

Известная российская фигуристка Татьяна Навка, заразившаяся коронавирусом, уже поправилась: ее тест на COVID-19 дал отрицательный результат. Навка покинула больницу, сообщает «Интерфакс».

«Я выписана из больницы. Тесты отрицательные. Я здорова»,

- рассказала фигуристка журналистам.

Тем временем супруг Навки, также заразившийся коронавирусом, все еще остается в медучреждении под наблюдением врачей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже идет на поправку, отметила Татьяна Навка.

«Супруг идет на поправку, но пока остается в больнице»,

- цитирует Навку «Интерфакс».

Ранее Навка рассказала о симптомах коронавируса Пескова в Instagram. Известная фигуристка поделилась рассказом о состоянии своего здоровья и самочувствии супруга - пресс-секретаря президента России.