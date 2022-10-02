Суицид на рабочем месте. Как происходит профессиональное выгорание

Текст и фото: Антонина Кябелева

О тревожной ситуации в сфере охраны труда на заседании совета Союза профсоюзных организаций в Республике Карелия, которое состоялось в Петрозаводске в конце сентября, рассказал главный технический инспектор профобъединения Александр Топин. По его прогнозам, дальше будет только хуже.

За 9 месяцев 2022 года в Карелии зафиксировано и расследовано 22 несчастных случая, связанных с производством. За весь 2021 год был официально зарегистрирован 21 такой случай, что на 31 процент больше, чем в 2020 году.

Всего в 2021 году инспекция участвовала в расследовании 36 несчастных случаев. В этом году, отметил Топин, сотрудники инспекции выясняли обстоятельства уже 38 подобных случаев.

Он заметил, что у инспекции профсоюзного объединения существует соглашение о взаимодействии как с Ростехнадзором, так и с карельским управлением Следственного комитета, что расширяет возможности более тщательного расследования обстоятельств несчастных случаев. Однако в комиссии по расследованию производственного травматизма представители профсоюзов по-прежнему в меньшинстве и, как отметил главный инспектор, «мы по-прежнему нуждаемся в очень активной позиции уполномоченных и доверенных лиц на предприятиях республики».

Судя по словам Александра Топина, даже в крупных компаниях люди зачастую не проходят необходимого обучения, связанного с правилами безопасности. Он вспомнил недавний случай, когда работник Ростелекома упал на асфальт вместе с надломившейся опорой. Мужчина получил тяжелую травму.

По мнению Топина, причиной трагедии стало то, что сотрудники компании не были обучены работе на высоте и не знали, как правильно проверять устойчивость опор.

«Порядка 200 опор, которые находятся в эксплуатации, установлены в 1988 году. То есть мы ожидаем падения регулярно»,

- заметил он.

Когда речь идет о производственном травматизме, то в статистику не попадают несчастные случаи, произошедшие на рабочем месте, но связанные с общими заболеваниями, которыми страдает человек. В сентябре трагедия произошла со слесарем по ремонту технологических установок больницы в Костомукше, которому стало плохо с сердцем, и он скончался на рабочем месте. Александр Топин рассказал, что при предварительном расследовании этого случая выяснилось, что мужчина страдал хроническим заболеванием сердца. Те нагрузки, с которыми была сопряжена его работа, могли стать причиной трагедии.

«Его ночью вызвали, там случился с ним очередной ишемический приступ, и человек умирает на рабочем месте. Я больше чем уверен, что комиссия примет решение, что это не связано с производством, что это заболевание»,

- сказал Александр Топин.

С подобной оценкой он не согласен, так как, по его мнению, работодатель тоже должен нести ответственность. Как минимум, родственники погибшего имеют право принимать участие в расследовании и получать подробную информацию. Топин заметил, что работодатели часто не сообщают родственникам, что у них есть такая возможность. В настоящее время расследуются еще семь несчастных случаев с летальным исходом.

В этом году, рассказал инспектор, три человека покончили с собой на рабочем месте.

«Мы рассматриваем это как следствие пандемии, которая была тесно связана с перерасходом трудовых ресурсов, эмоциональным выгоранием. Люди работали больше, чаще»,

- считает Топин.

По его словам, особенно это касается тех, кто работает вахтовым методом.

«Мы констатировали это во время пандемии, что идут переработки очень серьезные. Это все приводит к тому, что люди выгорают, и меньше все обращают внимание на правила безопасности и обстоятельства, которые мы оцениваем как повышенный риск»,

- отметил главный инспектор.

По его оценке, нас ждут еще более тяжелые времена: «Картина будет ухудшаться. Почему? Потому что мы сегодня видим ситуацию, связанную с частичной мобилизацией».

Александр Топин рассказал, что проехал по предприятиям республики и убедился, что уже сейчас есть проблемы с тем, кем заменить мобилизованных работников. Рабочих рук не хватало во время пандемии, а сейчас, сказал Топин, «их становится еще меньше». В этой ситуации, отметил он, возрастает роль уполномоченных и доверенных лиц на предприятиях, которых необходимо специально готовить и обучать.

Речь не идет исключительно о знании правил безопасности. Уполномоченные должны ориентироваться в трудовом законодательстве и уметь отстаивать свою точку зрения. Возможно, последний «навык» в наше время приобретает первостепенное значение.