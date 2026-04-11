Судебные приставы спасли водителя без сознания на дороге в Карелии

Управление службы судебных приставов сообщило о спасении на дороге. 10 апреля старший лейтенант внутренней службы Кирилл Каява и младший лейтенант внутренней службы Сергей Попов заметили на перекрестке улиц Шотмана - Мелентьевой неподвижно остановившуюся Газель. Водитель пропал из виду и водители объезжали препятствие на дороге. Приставы остановились и стали выяснять причину. Оказалось, что у водителя случился приступ эпилепсии.

Судебные приставы поспешили на помощь, быстрые грамотные действия сотрудников оказали решающую роль для сохранения жизни земляка.

Вызванная скорая помощь подоспела вовремя. Благодаря быстрому реагированию и профессионализму сотрудников органов принудительного исполнения, мужчина был спасен и доставлен в больницу. Автомобиль с проезжей части убран, движение автомобилей продолжилось.

